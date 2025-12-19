Manchester City, è giunta al termine l’era di Pep Guardiola? La clamorosa indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra! Cosa sta succedendo

Manchester City, l’era Guardiola è davvero ai titoli di coda? Dall’Inghilterra rimbalza un’indiscrezione clamorosa, le ultimissime

Il mondo del calcio inglese è stato scosso ieri dalle indiscrezioni lanciate da The Athletic. Secondo l’autorevole testata britannica, l’era di Pep Guardiola al Manchester City sarebbe giunta al capolinea, con un addio previsto al termine dell’attuale stagione. Non solo: il report indicava già il possibile successore, identificando in Enzo Maresca, attuale tecnico del Chelsea ed ex collaboratore di Pep, il profilo ideale per la panchina degli Skyblues.



Inevitabilmente, la conferenza stampa di questo venerdì si è trasformata in un interrogatorio sul suo futuro. Guardiola, 54 anni e un contratto teoricamente valido fino al 2027, si è trovato a dover fronteggiare una raffica di domande. La sua prima reazione è stata laconica e diretta: «Sono qui», ha tagliato corto quando i giornalisti hanno provato a sondare il terreno.

Successivamente, il tecnico catalano ha elaborato il concetto, mostrando una certa assuefazione a questo tipo di voci che ciclicamente ritornano. «Sono tre o quattro anni che mi fate sistematicamente la stessa domanda», ha spiegato con un pizzico di ironia. «Prima o poi, magari a 75 o 76 anni, lascerò il City, questo è ovvio. Capisco il vostro interesse e la domanda, ma la realtà è che mi restano ancora 18 mesi di contratto e ne sono felice. È un tormentone che torna ogni stagione e non mi disturba».



Incalzato ulteriormente dai reporter che cercavano una smentita o una conferma definitiva, Guardiola ha provato a chiudere il discorso con fermezza: «Punto e basta. Non sarò eterno, nessuno è immortale, ma punto. Quello che deve succedere succederà. Il club deve essere pronto a ogni evenienza, ma questo argomento non è all’ordine del giorno in questo momento».



Pep ha poi ribadito l’imprevedibilità del suo mestiere, indipendentemente dalla durata degli accordi scritti: «Ho già risposto poco fa. Eccomi qui. Cosa accadrà? Nessuno lo sa. Che io abbia un contratto di dieci anni o di sei mesi, il calcio resta imprevedibile. Per ora, la mia concentrazione è tutta sul West Ham, poi giocherò a golf per qualche giorno con mio padre, e questo è tutto». Il messaggio, almeno per ora, è stato recepito.

