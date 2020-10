Manchester City, Guardiola: «Non abbiamo concesso niente al Marsiglia»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Marsiglia

«Abbiamo giocato davvero bene. Non abbiamo concesso molto, praticamente niente. Avevamo il controllo totale del gioco. Siamo stati pazienti e molto aggressivi senza palla. Sono molto soddisfatto della prestazione e della vittoria. Vincere in trasferta è sempre difficile e ce l’abbiamo fatta. Il Marsiglia ha giocato con cinque difensori e quindi dovevamo pressare alti e allargare il gioco: Sterling è stato eccezionale, così come Foden. Poi c’è De Bruyne, che gioca sempre bene e fa giocate speciali, sono felice che sia tornato. Era infortunato da due settimane e ha giocato subito una grande gara».