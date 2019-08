Manchester City, Guardiola vince 5-0: «Non contento per la prestazione»

Fanno discutere le dichiarazioni di Guardiola, manager del Manchester City, dopo la manita al West Ham. Le parole del tecnico

Il perfezionista Guardiola esprime il proprio malcontento per la prestazione del Manchester City, nonostante la squadra abbia vinto 5-0 in casa del West Ham.

Ecco le parole riportate dal sito ufficiale del club: «In termini di risultato sono soddisfatto, ma non in termini di prestazione. Nel primo tempo eravamo poco precisi nei passaggi. Il ritmo non c’era, ma nella prima partita è normale. Nel secondo tempo siamo andati meglio».