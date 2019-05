Manchester City, la promessa di Guardiola: «Resto qui»

Guardiola è ambito da tante big europee, tra cui la Juve. Ci ha pensato lui stesso a spegnere qualsiasi tipo di voce: «Non vado in Italia»

Il palmares di Pep Guardiola è come se avesse vita propria. È in grado di parlare e descrivere al meglio la straordinaria carriera del tecnico spagnolo. Facile quindi immaginare come le big europee siano tutte interessate al suo nome per la panchina. La suggestione Juventus, nel giorno in cui è stata annunciata la separazione con Allegri, ha fatto sognare più di qualche tifoso bianconero.

A mettere a tacere tutte le voci ci ha pensato lui stesso, con una frase chiara e concisa che lascia spazio a pochi dubbi: «Non andrò alla Juve o in Italia. Ho ancora due anni di contratto e non mi muoverò. Sono soddisfatto qui, non andrò da nessuna parte. Nella prossima stagione sarò l’allenatore del Manchester City». Si sa che il calcio è fatto di bluff, ma questa volta Pep pare proprio sincero. Forse la volontà di alzare la Champions con i Citizens è ancora troppo alta. Per le nuove avventure ci sarà tempo.