Manchester City, Ruben Dias rinnova per sei anni: l’annuncio

Pep Guardiola può stare tranquillo in difesa. E’ ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto di Ruben Dias con il Manchester City fino al 2027: prolungamento di sei anni dunque per il portoghese.

«Siamo lieti di annunciare che Ruben Dias ha firmato un nuovo contratto di sei anni! Arrivato dal Benfica lo scorso settembre, il nuovo contratto di Dias lo terrà al club fino all’estate del 2027».

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️

Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.

— Manchester City (@ManCity) August 30, 2021