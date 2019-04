Manchester City-Tottenham highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Manchester City-Tottenham highlights e gol: i momenti principali della gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Al ‘City of Manchester Stadium’, la squadra di Josep Guardiola sfida la compagine di Mauricio Pochettino nel secondo atto dei quarti della massima competizione europea. Nella gara d’andata, giocata la scorsa settimana a Londra, gli ‘Spurs’ hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete segnata da Son. Per qualificarsi in semifinale, i ‘Citizens’ sono chiamati a vincere con due reti di scarto; londinesi con due risultati su tre a disposizione. Chi avrà la meglio sfiderà l’Ajax in semifinale.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 1-0: Gran lavoro di De Bruyne, che taglia in due il campo, triangola con Aguero e apre a sinistra per Sterling: l’inglese sterza su Trippier e apre il destro, depositando il pallone in buca d’angolo

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 1-1: Erroraccio di Laporte che serve Son al limite dell’area e buca il portiere del Manchester City!

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 1-2: ANCORA SON! INCREDIBILE! Tutto nasce da un errore in uscita di Laporte, scippato da Lucas Moura. Il pallone transita dai piedi di Eriksen, che apparecchia per Son: il sudcoreano converge sul destro e insacca sul palo più lontano

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-2: MA CHE PARTITA STIAMO VEDENDO! PAREGGIA BERNARDO SILVA! Aguero vede il corridoio per Bernardo Silva, che calcia in porta con un radente non irresistibile. Deviazione decisiva di Rose, che prende in controtempo Lloris e fa carambolare il pallone in rete

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 3-2: ANCORA STERLING! Porta in vantaggio il City! Azione personale di De Bruyne sulla fascia che mette un cross rasoterra che attraversa tutta l’area e trova sull’altro palo, libero, Sterling che di piatto spinge in porta.

What a player Son is too. What a finish and what a game this is😍 pic.twitter.com/pQhSnsPkYe — Tяυsτ №¹-Yahya™ (@RealistYahz) April 17, 2019

WOW! What a game…. Bernardo Silva scores and equalises the score again. (2-3 AGG) #MCITOT pic.twitter.com/A2PNj6H05n — Stats Football (@statsfootbal) April 17, 2019