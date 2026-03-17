Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Il preferito dai rossoneri per l’anno prossimo

Il rapporto tra Rafael Leao, attaccante portoghese e numero 10 del Milan, e il club rossonero vive una fase di riflessione profonda. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rendimento dell’ex talento del Lille non viene più considerato sufficiente rispetto al suo status dentro la rosa, soprattutto dopo una stagione in cui il suo peso offensivo è apparso meno continuo rispetto ai tempi dello scudetto del 2022. La questione si intreccia anche con il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo, che sembra orientato a insistere su un sistema con due attaccanti centrali piuttosto che costruire la squadra attorno alle caratteristiche del portoghese. Nel frattempo, su Leao restano aperti anche i discorsi contrattuali: diverse fonti di mercato parlano infatti di contatti per un possibile rinnovo fino al 2030, ma senza che questo significhi automaticamente permanenza certa a lungo termine.

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La clausola è alta, ma il valore reale può aprire a una trattativa

Il nodo centrale è economico. La clausola rescissoria legata al contratto di Leao viene indicata attorno ai 175 milioni di euro, ma il mercato reale oggi racconta uno scenario differente. Anche se non esiste una cifra ufficiale, diversi aggiornamenti convergono sul fatto che il Milan potrebbe ascoltare offerte ben inferiori rispetto alla clausola, purché ritenute congrue rispetto al valore attuale del giocatore. Resta poi il tema dell’ingaggio: i dati raccolti dai portali specializzati e dalle ricostruzioni di mercato collocano il costo salariale del portoghese su una fascia alta per i parametri rossoneri, elemento che restringe inevitabilmente il numero dei club davvero in grado di muoversi. Sullo sfondo restano soprattutto la Premier League e l’Arabia Saudita, piste che vengono considerate plausibili in caso di apertura concreta alla cessione.

Nusa piace al Milan, ma resta un’operazione tutta da costruire

Nel caso in cui il Milan dovesse davvero aprire alla partenza di Leao, uno dei profili monitorati per il futuro è Antonio Nusa, esterno offensivo norvegese classe 2005 oggi in forza al RB Leipzig. Nusa ha un contratto col club tedesco fino al 2029 ed è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. La sua valutazione di mercato più recente si aggira intorno ai 32 milioni di euro, anche se un’eventuale trattativa reale potrebbe svilupparsi su cifre superiori. Il suo profilo piace per età, margini di crescita e capacità di creare superiorità partendo da sinistra, ma al momento non risultano passi ufficiali del Milan. Più che un’eredità già scritta, Nusa rappresenta oggi una delle idee che il club può tenere in considerazione se davvero il futuro di Leao dovesse cambiare in estate.