De Bruyne Napoli, un ritorno dal peso d’oro: lui la scintilla che risveglia la squadra di Conte! L’impatto del belga al suo rientro dall’infortunio

Il ritorno in campo di Kevin De Bruyne è stato decisivo per il Napoli di Antonio Conte. Dopo oltre quattro mesi di assenza per infortunio, il belga ha mostrato tutta la sua classe durante la partita contro il Lecce, contribuendo in maniera significativa al risveglio della squadra, che si trovava in una fase delicata della stagione.

L’impatto immediato di De Bruyne sulla squadra

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prestazione di De Bruyne ha avuto un impatto immediato: “Due passaggi chiave, tredici in totale vincenti, dieci in avanti a verticalizzare per le punte, due recuperi”, numeri che testimoniano la sua abilità in campo e il suo enorme valore. Nonostante un rientro difficile, con il Napoli che ha dovuto fare a meno di lui per gran parte della stagione, il suo ritorno in campo è stato fondamentale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

De Bruyne ritrova la forma e l’entusiasmo

Il tecnico Antonio Conte ha elogiato l’attaccante, che sta ritrovando la forma, dimostrando un’incredibile voglia di contribuire al progetto partenopeo. La sua presenza ha arricchito il sistema di gioco del Napoli, soprattutto nel nuovo ruolo di trequartista, alle spalle di Hojlund. De Bruyne, che ha segnato e creato occasioni, è tornato ad essere l’artista che aveva caratterizzato la sua carriera precedente.

Ambizioni future: Mondiale e Champions League

Nonostante i timori iniziali per la sua condizione fisica, il giocatore ha mostrato di essere pronto per affrontare le sfide future, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League e magari centrare il sogno del Mondiale 2026. Il ritorno di Kevin De Bruyne segna una nuova fase per il Napoli: con lui in campo, le ambizioni si fanno ancora più alte.