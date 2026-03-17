Probabili formazioni Chelsea Psg: idee chiare (ma anche qualche novità) nelle scelte di Rosenior e Luis Enrique. Cosa filtra

Probabili formazioni Chelsea Psg: le possibili scelte per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/26

Tra le partite di oggi degli ottavi di Champions c’è Chelsea Psg. Il Chelsea è chiamato a compiere una vera e propria impresa sportiva davanti ai propri tifosi per ribaltare il pesante passivo subito al Parco dei Principi. Di contro, il Paris Saint-Germain cercherà di amministrare il largo vantaggio per staccare il pass valido per i quarti di finale della massima competizione europea.

Le scelte di Rosenior: il piano del Chelsea

Vista l’urgente necessità di segnare per rimettere in discussione la qualificazione, il tecnico dei londinesi Liam Rosenior dovrebbe affidarsi a un assetto a trazione anteriore, schierando un 4-2-3-1 pronto a scardinare la difesa parigina.

Tra i pali si profila una novità importante: Sanchez è in netto vantaggio su Jorgensen, forte della titolarità conquistata nell’ultimo turno di Premier League contro il Newcastle. La linea difensiva a quattro vedrà operare Malo Gusto (le cui condizioni fisiche andranno valutate fino all’ultimo istante), affiancato da Fofana, Chalobah e Cucurella. In mediana, la diga sarà affidata alla coppia Andrey Santos-Caicedo. Nessuna variazione prevista sulla trequarti rispetto all’andata: Palmer, Enzo Fernandez e Pedro Neto avranno il compito di innescare l’unica punta Joao Pedro.

Le contromosse di Luis Enrique e il dubbio in attacco

Forte dei tre gol di scarto, il PSG di Luis Enrique si presenterà a Londra con il suo collaudato 4-3-3. A difendere la porta ci sarà Safonov, ormai promosso stabilmente nelle gerarchie a discapito di Chevalier. Il reparto difensivo sarà composto dai titolarissimi Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo, per sopperire all’assenza di Fabian Ruiz, si va verso la conferma del terzetto formato da Zaire-Emery, Vitinha e Neves.

Nel tridente offensivo potrebbe esserci una novità di peso. L’ex Napoli Kvaratskhelia, protagonista assoluto con una doppietta nel finale della gara di andata, potrebbe partire dal primo minuto scalzando Doué, sebbene il ballottaggio resti aperto. A completare l’attacco i confermatissimi Dembelé e Barcola.

Il riepilogo delle probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior.

Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. Liam Rosenior. PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.