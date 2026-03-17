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Calciomercato

Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

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Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata per estendere il contratto del difensore classe 1993

Il futuro di Stefano Sabelli, difensore classe 1993 del Genoa, è ormai definito. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Sabelli ha raggiunto un accordo con il club rossoblù per estendere il suo contratto fino al 2028. L’intesa, frutto di un negoziato tra l’agente del calciatore, Michelangelo Minieri, e la dirigenza, prevede la firma del rinnovo nei prossimi giorni. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine del mese di marzo.

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PAROLE – «🚨 Escl. – Affare fatto! Stefano #Sabelli prolungherà il suo contratto con #Genoa fino al 2028. Accordo già raggiunto tra il suo agente (Michelangelo Minieri) e Rossoblù. La firma è prevista nei prossimi giorni e l’annuncio ufficiale entro la fine di marzo».

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