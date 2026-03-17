Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata per estendere il contratto del difensore classe 1993

Il futuro di Stefano Sabelli, difensore classe 1993 del Genoa, è ormai definito. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Sabelli ha raggiunto un accordo con il club rossoblù per estendere il suo contratto fino al 2028. L’intesa, frutto di un negoziato tra l’agente del calciatore, Michelangelo Minieri, e la dirigenza, prevede la firma del rinnovo nei prossimi giorni. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine del mese di marzo.

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🚨 Excl. – Done Deal! Stefano #Sabelli will extend his contract with #Genoa until 2028. Already agreed personal terms between his agent (Michelangelo Minieri) and Rossoblù. Expected the signing in next days and the official announcement within the end of March. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2026

PAROLE – «🚨 Escl. – Affare fatto! Stefano #Sabelli prolungherà il suo contratto con #Genoa fino al 2028. Accordo già raggiunto tra il suo agente (Michelangelo Minieri) e Rossoblù. La firma è prevista nei prossimi giorni e l’annuncio ufficiale entro la fine di marzo».