Manchester United, Bailly: «Il club smetta di favorire i giocatori inglesi»

Duro attacco di Eric Bailly al Manchester United. Le dichiarazioni del difensore sul suo scarso utilizzo in campo

Eric Bailly, tramite il Times, ha lanciato una chiara accusa al Manchester United.

LE PAROLE – «Il club dovrebbe evitare di favorire i giocatori inglesi e dare a tutti una possibilità. Questo non accade al Chelsea o in altri grandi club della Premier League. Alcune persone danno per scontato che partiranno titolari e questo indebolisce la squadra. Fortunatamente Ten Hag ha molto carattere e spero che possa cambiare quella dinamica. Ho giocato partite importanti e in alcune sono stato scelto come miglior giocatore. Penso, quando mi è stata data l’opportunità, di essere stato all’altezza. Mi è mancata solo coerenza, perché penso di aver meritato più minuti. Ho incontrato Ten Hag nello spogliatoio alla fine della scorsa stagione quando è andato a firmare il suo contratto. Stavo facendo le valigie perché la mia intenzione era di andarmene, ma mi ha detto che voleva che restassi perché avrebbe dato minuti a tutti. Ho accettato di fare il ritiro con lo United e lui ha mantenuto la parola data, ma non voglio giocare ogni tanto. Voglio farlo ogni settimana e sentirmi importante. Voglio ritrovare la mia fiducia».