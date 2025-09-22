Manchester United e Barcellona ai ferri corti per Rashford: scontro sulla valutazione, un futuro in bilico

Manchester United e Barcellona in lotta per Rashford: scontro sulla valutazione, un futuro in bilico. Le ultimissime notizie

Manchester United e Barcellona sono destinati a un braccio di ferro sulla valutazione di Marcus Rashford. Il Barcellona, dove l’attaccante inglese è attualmente in prestito, sta cercando di rendere permanente il suo acquisto con un’offerta di circa 25 milioni di sterline. Tuttavia, il Manchester United valuta Rashford – autore di una splendida doppietta nella vittoria per 2-1 del Barça in Champions League contro il Newcastle la scorsa settimana – molto più vicino ai 40 milioni di sterline. Questo divario significativo promette di infiammare le prossime finestre di mercato.



Rashford è approdato al gigante spagnolo in prestito annuale dopo essere entrato in conflitto con il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, appena un mese dopo l’arrivo di quest’ultimo. Il rapporto teso con il nuovo allenatore ha spinto l’attaccante, che aveva già trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all’Aston Villa, a cercare nuove opportunità, trovando nel Camp Nou la sua nuova casa per questa stagione.

Qualità indubbia, ma la disciplina resta un nodo

Nonostante un inizio lento al Barcellona, la sua splendida doppietta a Newcastle ha messo in evidenza la sua qualità duratura. Un’esplosione di talento che ha riacceso le speranze dei tifosi blaugrana, sebbene Rashford sia stato escluso nel weekend successivo per essere arrivato in ritardo a una riunione di squadra. Nonostante questa “trasgressione”, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, è rimasto impressionato dal giocatore sin dal suo arrivo al club, riconoscendone il potenziale e l’impatto sul campo.



Il Barcellona ha l’opzione di acquistare il 27enne a titolo definitivo la prossima estate, ma il Manchester United non è disposto a cederlo a un prezzo stracciato. Più Rashford si esibirà bene con il Barça, più il suo valore di mercato aumenterà, e lo United è determinato a ottenere il miglior prezzo possibile per il suo prodotto del vivaio. La posta in gioco è alta per entrambe le società, con il futuro del giocatore che dipenderà in gran parte dalle negoziazioni.

Ritorno in nazionale e un futuro lontano da Manchester

Dall’arrivo al Barcellona, Rashford è rientrato nei piani del CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, in vista della prossima Coppa del Mondo che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questo è un ulteriore stimolo per l’attaccante, che vede nel club catalano un’opportunità di rilancio anche in ottica nazionale. Rashford ha ancora tre anni di contratto con lo United, con un ingaggio di 325.000 sterline a settimana, interamente coperto dal Barcellona per la durata del prestito.



Fino a quando Amorim rimarrà alla guida del Manchester United, Rashford sa di non avere alcuna possibilità di tornare nel suo club d’infanzia, avendo scelto di riavviare la sua carriera altrove. Anche se Barcellona e United non riusciranno a concordare un prezzo per il trasferimento definitivo la prossima estate, l’attaccante cercherà comunque un club alternativo allo United se Amorim sarà ancora l’allenatore.