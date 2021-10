Manchester United, se arriva Conte è caccia a 5 giocatori dell’Inter

Se Antonio Conte dovesse andare sulla panchina del Manchester United, i Red Devils darebbero la caccia a cinque giocatori dell’Inter

Dopo il sì al Manchester United, Antonio Conte starebbe anche studiando i giocatori da portare in Inghilterra se dovesse iniziare la sua avventura nei Red Devils.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore vorrebbe portare a Manchester cinque suoi ex giocatori dell’Inter. In difesa piace Skriniar, a centrocampo Barella e Brozovic, in attacco Lautaro e come esterno Darmian (per lui sarebbe un ritorno)