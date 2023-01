Manchester United, contratto pazzesco per Garnacho: i dettagli

Il Manchester United vuole blindare il talento argentino Garnacho: pronta la firma per 8 anni sul rinnovo di contratto

Il Manchester United vuole blindare Alejando Garnacho con un rinnovo di contratto, allontanando definitivamente le voci di mercato sul conto del talento.

Come riferisce il Mirror, per l’argentino sarebbe pronto un prolungamento di ben otto anni, sul quale però il ragazzo vorrebbe riflettere dietro consiglio del suo entourage, che gli ha riferito di non accettare proposte superiori alle quattro stagioni.