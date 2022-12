Manchester United, Eriksen: «Cristiano Ronaldo? Siamo tristi che non faccia più parte della squadra»

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha parlato del recente addio di Cristiano Ronaldo dal club inglese

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK.

PAROLE – «Prima di tutto siamo tristi che non faccia più parte della squadra. La sua eredità e il suo nome sono speciali in qualsiasi club, per me avere la fortuna di giocare con lui nella mia carriera è stato molto bello. Il calcio va avanti, senti che la prossima partita le persone dimenticheranno com’era prima e ora il nostro focus è veramente come se lui non ci fosse. L’atmosfera è buona, aiuta a vincere le partita, abbiamo molte persone che tornano dal Mondiale, gli ultimi ragazzi stanno tornando e tutti si stanno riunendo. Anche prima del Mondiale abbiamo fatto delle belle partite e delle belle vittorie e rende più facile tornare e iniziare così».