Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese

Manchester United, è stata presa questa decisione per il futuro di Harry Maguire. Qual è la situazione relativa al difensore inglese

La storia è destinata a continuare. Secondo David Ornstein, Harry Maguire è sul punto di firmare un nuovo contratto con il Manchester United. Dopo aver superato stagioni caratterizzate da alti e bassi e aver riconquistato la fiducia dell’ambiente, il difensore è pronto a ribadire la sua importanza all’interno del progetto tecnico del club.

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I dettagli del nuovo contratto: opzione fino al 2028

Le trattative tra l’entourage del giocatore e la dirigenza inglese procedono spedite verso la chiusura. L’accordo in fase finale legherà il classe 1993 alla squadra di Manchester fino a giugno 2027. Al momento, le due parti stanno limando le ultime questioni burocratiche e i dettagli vengono definiti nei rapporti stilati in queste ore dagli avvocati.

La dirigenza britannica ha voluto inoltre garantirsi una maggiore flessibilità per il futuro: il nuovo accordo includerà anche un’opzione di proroga fino al 2028. Una mossa strategica che permetterebbe al club di tutelare il valore del cartellino e al giocatore di concludere potenzialmente la carriera ai vertici della Premier League.

Le offerte dall’Italia respinte: la fedeltà ai Red Devils

La decisione di restare in Inghilterra non era affatto scontata. Nelle scorse settimane, infatti, Maguire aveva ricevuto proposte dall’Italia. Diverse big della nostra Serie A avevano sondato concretamente il terreno, fiutando la possibilità di mettere a segno un grande colpo d’esperienza per blindare i propri reparti arretrati.

Nonostante il forte fascino del campionato italiano e le garanzie tecniche offerte, la ferrea volontà del difensore ha fatto la differenza. Per lui, infatti, la priorità era lo United. Riconquistata la leadership all’interno dello spogliatoio, Maguire ha scelto di declinare le sirene estere per continuare a lottare con la maglia del Manchester United.