Manchester United, Rangnick post Arsenal: «Tre scelte infelici del Var»

L’allenatore del Manchester United Rangnick ha parlato dopo la partita contro l’Arsenal accusando anche il Var

Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ai microfoni di BT Sport ha parlato dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell’Arsenal puntando anche il dito contro il Var.

LE PAROLE – «Abbiamo mostrato dei miglioramenti, ma alla fine il risultato è deludente. Abbiamo reagito al gol iniziale, e avuto anche tante chance per segnare altre reti dopo quella di Ronaldo. Per me, ci sono anche tre scelte infelici del Var. Fuorigioco sul terzo gol, posizione regolare di Ronaldo sul secondo gol e un altro tocco di mano nel primo tempo».