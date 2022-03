Mancini: «Sono ancora giovane, per vincere il Mondiale dovrò aspettare». Le parole del ct in conferenza stampa

Roberto Mancini salvo sorprese clamorose resterà alla guida della Nazionale. Queste le sue dichiarazioni su motivazioni e obiettivi futuri.

PERCHE’ RESTARE – «Sul gioco non lo so, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e coi ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti…».