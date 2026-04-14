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Calcio Estero

Mancini, colpo grosso in Champions League asiatica: col suo Al-Sadd elimina Inzaghi! L’ex Inter a rischio ‘zero tituli’

Published

2 giorni ago

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Roberto Mancini

Mancini, colpo grosso in Champions League asiatica: col suo Al-Sadd elimina Inzaghi! L’ex Inter ora rischia di terminare la stagione con ‘zero tituli’

È stata una giornata da ricordare per Roberto Mancini e per il suo Al-Sadd. Il club qatariota ha conquistato il titolo nazionale con una giornata d’anticipo grazie al passo falso dell’Al Shamal, centrando così il 19° campionato della propria storia. Poche ore più tardi, la squadra allenata dal tecnico jesino ha completato una doppia impresa eliminando l’Al-Hilal di Simone Inzaghi agli ottavi di finale della AFC Champions League Elite. Il successo è maturato al termine di una sfida spettacolare, chiusa sul 3-3 dopo tempi supplementari e decisa dai rigori, con l’Al-Sadd capace di imporsi 4-2 dal dischetto. Per Mancini si tratta del primo titolo conquistato in Asia dal suo arrivo in Qatar.

Al-Sadd Al-Hilal, una partita folle decisa solo ai rigori

La sfida disputata a Jeddah ha avuto un andamento incredibile, con l’Al-Hilal avanti per tre volte e sempre raggiunto dalla squadra qatariota. I sauditi hanno trovato il primo vantaggio con Milinkovic-Savic, poi è arrivato il pareggio di Claudinho. Nella ripresa sono andati a segno anche Al-Dawsari e Marcos Leonardo per l’Al-Hilal, ma l’Al-Sadd ha risposto prima con Mujica e poi con Firmino, firmando il definitivo 3-3. Nei supplementari il punteggio non è più cambiato e così il verdetto è arrivato ai rigori. Dopo l’errore iniziale di Firmino, l’Al-Sadd ha trovato i gol decisivi con Soria, Claudinho, Mujica e Afif, mentre dall’altra parte gli errori di Benzema e Bouabre hanno condannato la squadra di Inzaghi all’eliminazione. Ai quarti, adesso, i qatarioti affronteranno i giapponesi del Vissel Kobe.

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Inzaghi, serata amara: ora l’Al-Hilal rischia di chiudere senza titoli

Per Simone Inzaghi è stata invece una notte pesante, anche perché l’eliminazione continentale arriva in una fase delicata pure in campionato. L’Al-Hilal, infatti, è impegnato in una corsa complicata nella Saudi Pro League e rischia di restare senza trofei nonostante una stagione vissuta a lungo ai vertici. A rendere ancora più significativa la vittoria di Mancini c’è anche il contesto tecnico: l’Al-Sadd si era qualificato agli ottavi soltanto come ottavo della fase campionato nella zona Ovest, mentre l’Al-Hilal era tra le grandi favorite del torneo. In una sola giornata, però, Mancini ha trasformato tutto: scudetto in patria e qualificazione ai quarti continentali. Una doppia firma che pesa e rilancia con forza il progetto dell’Al-Sadd.

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