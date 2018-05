Roberto Mancini ct dell’Italia: manca solo l’annuncio per il nuovo selezionatore azzurro. Tra i suoi sponsor spunta anche Buffon

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, ma nelle ultime ore si sono fatti passi fondamentali per la nomina del nuovo ct della Nazionale italiana: salvo clamorose sorprese, sarà Roberto Mancini. Dopo il suggestivo nome di Ancelotti (ipotesi tramontata negli scorsi giorni), la scelta è caduta sull’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo, il quale ha dato la sua disponibilità all’incarico.

Tra i maggiori sponsor del tecnico di Jesi, come raccolto dalla redazione di Juventus News 24, ci sarebbe il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Chissà che, con la carriera ormai al capolinea come calciatore, l’ex numero uno della Nazionale non approdi nella nuova Italia targata Mancini con un ruolo tutto nuovo.