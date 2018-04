Ancelotti rifiuta l’Italia con una telefonata. Ct Italia: in pole Mancini

L’Italia cerca ancora il nuovo ct. Carlo Ancelotti ha rifiutato definitivamente la panchina azzurra. Ora in pole c’è Mancini, attenzione a Ranieri

Sarà Roberto Mancini il prossimo commissario tecnico dell’Italia? Probabile. L’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo può liberarsi dai russi a fine stagione e non ha mai nascosto la sua voglia di guidare la nostra Nazionale. Il primo nome del subcommissario Billy Costacurta però era quello di Carlo Ancelotti ma dopo averci pensato a lungo, Carletto ha preferito declinare l’offerta. Troppo forte la voglia di continuare ad allenare ‘ogni giorno’. Carlo si sente un uomo di campo (ci sarebbe un’offerta importante dall’estero, si parla di Chelsea o Monaco), non vede chiarezza all’interno della FIGC e poi c’è sempre il nodo ingaggio con la Federazione che non può spingersi oltre certi paletti.

Il tecnico esonerato dal Bayern Monaco avrebbe rifiutato la panchina azzurra con una telefonata. Ancelotti anticipando di qualche giorno la scadenza del primo maggio, ha rifiutato la panchina della Nazionale. Ora in pole per la panchina azzurra c’è Roberto Mancini. Alle spalle del tecnico dello Zenit in lizza Claudio Ranieri che si libererebbe volentieri dal Nantes e accetterebbe la panchina italiana. Sembra essere una corsa a due per la panchina dell’Italia che attende ancora di nominare il nuovo ct per ricostruire dopo il fallimento Ventura.