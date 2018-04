Mancini taglia corto: «Sarebbe bello allenare la Nazionale, ma per ora nessun contatto»

Tanti i nomi in ballo per il prossimo ct della Nazionale, tra cui quello di Roberto Mancini che dice: «Non ho mai parlato con la Federazione»

Dopo il no ricevuto da parte di Carlo Ancelotti, i vertici federali si interrogano su chi potrà diventare il prossimo ct della Nazionale. Attualmente il favorito numero 1 resta Roberto Mancini, attuale tecnico dello Zenit che però da San Pietroburgo minimizza: «Dalla Russia è difficile essere al corrente di tutto. Io non ho mai avuto contatti con la Federazione» e poi aggiunge: «Allenare la Nazionale sarebbe prestigioso, un orgoglio perche’ l’Italia e’ una delle squadre piu’ importanti del mondo».

L’ex Inter e Manchester City spalanca dunque le porte alla Federazione: «Se un giorno dovesse arrivare questa possibilità, sarebbe una cosa bella ma al momento non c’è ancora stato niente. Nel calcio tutti parlano di progetto ma non si ha mai la pazienza di aspettare quando si perde. Non vedere la Nazionale ai Mondiali non sarà una bella cosa, la speranza è che l’Italia torni ad essere presto fra le prime al mondo e non 20esima nel ranking. Questo stona». Il Mancio chiude poi con una battuta: «Se chiama Malagò? In Russia la linea è difficile da prendere. In realtà ci sono tanti allenatori bravi che possono allenare la Nazionale, la scelta non sarà facile».