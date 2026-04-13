Mancini vince in Qatar: l’Al‑Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli

Roberto Mancini torna a vincere: l’Al‑Sadd chiude il campionato in anticipo grazie alle magie di Firmino. I dettagli

Roberto Mancini torna a sollevare un trofeo. Il suo Al‑Sadd ha conquistato con una giornata d’anticipo il 19° titolo nazionale in Qatar, il terzo consecutivo e il sesto negli ultimi otto anni: numeri che certificano il dominio del club e la continuità del lavoro dell’ex ct dell’Italia. La certezza matematica è arrivata grazie alla sconfitta dello Shamal, che a 90 minuti dalla fine del campionato si ritrova a cinque punti di distanza dai 42 dell’Al‑Sadd, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

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Determinante nella cavalcata della squadra di Mancini è stato Roberto Firmino, protagonista assoluto con 16 contributi tra gol e assist in 20 presenze. Ottime anche le stagioni di Akram Afif, autore di 14 reti e 12 assist, e di Rafa Mujica, arrivato a quota nove gol. Un reparto offensivo prolifico e decisivo, capace di trascinare il club verso un nuovo successo nazionale.

Con questo titolo, Mancini sale a 15 trofei in carriera da allenatore. L’ultimo risaliva alla storica vittoria dell’Europeo 2021 con l’Italia: un digiuno interrotto ora in Qatar, dove il tecnico jesino ha ritrovato continuità, risultati e un gruppo capace di dominare il campionato. Una nuova pagina vincente nella sua lunga carriera.