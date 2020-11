Mandzukic cerca squadra: ora ci pensa anche il Celta Vigo

Mario Mandzukic sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo

Mario Mandzukic è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Qatar ed è alla ricerca di una nuova squadra. Il croato vorrebbe tornare in Europa e sta sondando il terreno per un progetto che lo possa appassionare.

Come riportato da Deportes Cope Vigo, sulle tracce dell’ex attaccante della Juventus ci sarebbe il Celta Vigo. Le parti starebbero trattando per raggiungere un accordo e, nel caso di stretta di mano positiva, Mandzukic si aggregherebbe subito agli spagnoli.