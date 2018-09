Mato Mandzukic, padre di Mato, ha parlato del figlio e della sua crescita come calciatore. Poi, del feeling con Cristiano Ronaldo alla Juve

Mario Mandzukic e l’eredità del padre Mato. Anche lui calciatore professionista, ha voluto ricordare la passione tramandata al figlio fin dai primi anni di vita. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, il padre dell’attaccante della Juventus ha dichiarato: «Da bambino sosteneva che sarebbe diventato un calciatore. Noi in famiglia non lo prendevamo troppo sul serio, ma sbagliavamo. Era chiarissimo già da allora il suo programma di vita, lui è un vincente. Allora era come un adulto nel corpo di un bambino».

Mato Mandzukic ha poi proseguito: «L’unico obiettivo che conosce è il successo, per questo non mi stupisce che abbia subito trovato il giusto feeling con Cristiano Ronaldo. Loro sono due giocatori molto simili su questo».