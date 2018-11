Mangala a zero: l’Inter fiuta il colpo

Inter di nuovo su Eliaquim Mangala, vecchio pallino di Piero Ausilio. Il difensore, attualmente ai margini del Manchester City e infortunato, ha contratto in scadenza a giugno 2019

A volte ritornano. Potrebbe essere il caso di Eliaquim Mangala, difensore del Manchester City vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter nel 2014 (e da allora più volte accostato al club nerazzurro). Ancora una volta il giocatore francese sarebbe nel mirino di Piero Ausilio in vista di gennaio, come riportano stamane le indiscrezioni della carta stampata: sarà quella buona? Molti elementi inducono a pensare di sì: Mangala, attualmente infortunato, è di fatto ai margini della rosa guidata da Pep Guardiola. Dopo i prestiti a Valencia ed Everton, per lui non ci sarà ancora un futuro con il City: al termine di questa stagione scadrà infatti il contratto che lo lega al club inglese ed è logico desumere come, già in vista magari del mercato invernale, possa arrivare per l’Inter la possibilità di centrare finalmente il colpo.

Sì perché Mangala, vero e proprio pezzo pregiato del mercato di quattro anni, era un chiodo fisso di Ausilio: il City, per strapparlo al Porto e alla concorrenza nerazzurra, dovette spendere 30 milioni di euro. Da allora il difensore francese, classe 1991, non è più stato all’altezza della propria fama, ma il suo nome potrebbe essere buono per rimpolpare la difesa nerazzurra in vista di questa o della prossima stagione. Mangala potrebbe essere l’elemento di esperienza da affiancare ad un giovane (Gianluca Mancini dell’Atalanta o Joachim Andersen della Sampdoria sono i nomi più quotati in ottica interista). A parametro zero sarebbe in ogni caso quasi un affare.