Mani Cristiano Ronaldo: il tocco di CR7 avrebbe vanificato l’eventuale gol di Bernardeschi, evitato solo da un ottimo Strakosha

Al 19′ di Juventus-Lazio un episodio che sarebbe potuto diventare da moviola. Sì, perché Federico Bernardeschi è andato vicinissimo al gol del vantaggio: sinistro secco sul secondo palo, che ha trovato la risposta strepitosa del portiere biancoceleste Strakosha. Ma il tiro è stato leggermente deviato da un vero e proprio schiaffo con la mano di Cristiano Ronaldo: se Bernardeschi avesse segnato il gol sarebbe stato annullato dal Var, visto che il tocco non è stato ravvisato dall’arbitro Irrati di Pistoia. Cartellino giallo scampato per Cristiano Ronaldo, non particolarmente nel vivo del gioco nella prima mezz’ora di Juve-Lazio.