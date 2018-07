Maradona durissimo: «Argentina? Morte annunciata»

L’Argentina lascia il Mondiale dopo la sconfitta con la Francia, Maradona non ci sta e spara a zero sul gioco espresso dall’albiceleste

All’indomani dell’eliminazione dell’Argentina dai Mondiali di Russia – i sudamericani escono agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 4-3 contro la Francia – Diego Armando Maradona, ex numero 10 dell’albiceleste, ha usato torni durissimi al canale Telesur: «Sto davvero male dopo aver visto questo Mondiale, la squadra era inconsistente. Più che stare allo stadio sembrava di essere al cinema, perché assistevamo alla cronaca di una morte annunciata. Non sappiamo come si attacca e non sappiamo neanche cosa fare quando siamo in possesso palla».