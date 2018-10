Buenos Aires ha dedicato a Maradona una statua in bronzo per il suo compleanno. L’opera è stata realizzata vicino allo stadio del suo esordio

Diego Armando Maradona ha compiuto ieri 58 anni e per festeggiarlo, Buenos Aires gli ha dedicato una statua. È la prima volta che El Pibe de Oro viene rappresentato in questo modo. La città argentina ha voluto celebrare uno dei suoi simboli proprio accanto allo stadio dell’Argentinos Juniors, dove Maradona esordì nel 1976. L’opera sorge accanto a un murales del campione argentino. La statua è alta tre metri ed è stata realizzata in bronzo dall’artista Jorge Martinez, che ha definito il calciatore come «una pietra miliare per la storia dell’Argentina». L’opera è stata inaugurata oggi, ma il campione del mondo del 1986 non era presente all’evento.