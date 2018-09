Diego Armando Maradona è pronto a lasciare il suo ruolo di presidente della Dinamo Brest per andare ad allenare in Messico, ai Dorados de Sinaloa

Dopo la presentazione in pompa magna da presidente della Dinamo Brest nello scorso luglio, Diego Armando Maradona è già proiettato verso una nuova avventura. L’ex Pibe de Oro, come riporta il Clarin, è sul punto di lasciare il suo ruolo nel club bielorusso per diventare l’allenatore del club messicano Dorados de Sinaloa. L’ex ct argentino aveva firmato un pre-contratto fino al 2021 col club di Brest, dove dalla festosa presentazione di un mese e mezzo fa l’ex calciatore non è più tornato.

L’avvocato di Maradona, Matias Morla, è adesso al lavoro per rescindere di buon grado il rapporto col club bielorusso; per l’ex Pibe de Oro si spalancheranno poi le porte del Messico, dove allenerà i Dorados de Sinaloa (club di Culiacan), squadra militante nella Liga de Ascenso de México (la seconda serie) e che attualomente sta attraversando un periodo di crisi.