Maradona stupisce ancora: è il presidente della Dinamo Brest

Diego Armando Maradona ha firmato un contratto di tre anni per la squadra bielorussa con l’obiettivo di raggiungere la Champions League

Non finisce mai di stupire Diego Armando Maradona. Dopo le colorite esultanze in Russia e le dure parole contro la sua amata Argentina, sta per iniziare un nuova avventura per El Pibe de Oro. Il campione mondiale con l’albiceleste nel mondiale dell’86 è infatti il nuovo presidente della Dinamo Brest, squadra bielorussa che milita nel massimo campionato del paese. Il club è attualmente sesto in campionato, ma Maradona è intenzionato a puntare alla Champions League.

«Non ho paura della neve, posso vivere in Bielorussia senza problemi», ha dichiarato la Mano de Dios in merito alla permanenza nel freddo paese, dopo aver firmato un contratto di tre anni. «Ricordo molto bene Fidel Castro, Chavez e Gheddafi e conosco anche Putin» ha poi aggiunto l’ex campione argentino, in merito al desiderio di conoscere il ferreo presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Una cosa è certa, Diego Armando Maradona non finisce mai di sorprendere e riuscirà a far parlare di sé anche dalla fredda steppa bielorussa.