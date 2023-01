Marchegiani: «Il Milan sembra una squadra che ha perso tutto»

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato del momento del Milan nel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato del momento del Milan a Sky Sport.

PAROLE – «Difficile capire dall’esterno il problema del Milan in Serie A ma è chiaro che è successo qualcosa. Troppo presto per lasciare la lotta scudetto. L’anno scorso è una squadra che ha fatto più di quelle che erano le aspettative, però sembrava aver consolidato dei valori di squadra, gioco e atteggiamento. Ora sembra una squadra che ha perso tutto. Non ha più gioco, individualità, atteggiamento, compattezza di squadra. Non so perché succedono queste cose».