Marchetti svela: «Mi piace che il Cagliari ama giocare, la mano di Pisacane c’è. Roma? Partita difficile, con Gasp stanno facendo bene»

Marchetti ammette: «Mi piace che il Cagliari ama giocare. Roma? Partita difficile, con Gasp stanno facendo bene»

Federico Marchetti ha vissuto anni importanti in Sardegna prima di approdare alla Lazio. L’ex portiere del Cagliari è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Il Cagliari in Diretta, in onda su Radiolina, per analizzare il momento della squadra rossoblù. La formazione di Fabio Pisacane si prepara infatti alla difficile sfida dell’Unipol Domus contro la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole

CAGLIARI DI OGGI E GARA CON LA ROMA – «Mi piace che i Cagliari ama giocare, la mano di Pisacane è presente. Lui ha fatto il corso con me ed era un martello, si vedeva che aveva le idee chiare. Faceva tante domane ad Ulivieri, aveva la mentalità giusta! Roma? Partita difficile, con Gasp stanno facendo bene, ma i sardi hanno le qualità per fare risultato».

RICORDI PIU’ BELLI – «La convocazione in Nazionale, ci sono riuscito grazie al Cagliari. Cito delle partite: la vittoria con il Napoli in casa, una gara rocambolesca. Mia parata e poi ripartenza ed un gol nostro. La vittoria con la Juve in casa loro, non capitava da 40 anni. Ricordo le gare con piacere, al ritorno all’aeroporto c’erano molti tifosi».

LEGGI LE PAROLE INTERGRALI DI MARCHETTI SU CAGLIARINEWS24