Claudio Marchisio ha rescisso ufficialmente il proprio contratto con la Juve: quale futuro ora per il centrocampista?

Dopo 25 anni e tanti trofei vinti, Claudio Marchisio ha detto ufficialmente addio alla maglia bianconera. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’ultimo giorno di calciomercato dove tutti i tifosi juventini non si aspettavano un coup de théâtre del genere. Ora gli stessi supporter bianconeri si interrogano dove potrà andare a giocare il Principino. Marchisio a marzo aveva pronunciato queste parole: «Sono entrato nel settore giovanile della Juventus nel 1993 e se escludo una parentesi toscana, all’Empoli, gioco per la stessa squadra da 25 anni. Ne ho ancora due di contratto e qualsiasi cosa accada, so che in Italia indosserò soltanto questa maglia. Altrove non vado, piuttosto smetto».

Da escludere quindi un suo nuovo approdo al Milan (che da tanti anni corteggia il centrocampista) o in qualsiasi altra società italiana. Marchisio, a differenza di alcuni predecessori, non intende tradire la fede bianconera quindi valuterà solo le proposte estere. Per questo motivo è molto probabile che Marchisio sia attirato dai campionati che ricoprirebbero d’oro un campione del suo calibro. USA,Cina, Giappone e India sono tutte ipotesi credibili ma forse, in questo caso, prevarrebbe la volontà dell’ex numero 8 bianconero a non abbandonare subito il calcio agonistico per provare a percorrere una nuova avventura. In questo caso prende corpo l’idea di vederlo in Ligue 1 dove da quest’anno c’è anche il suo grande amico Gigi Buffon. Monaco e Nizza sono le uniche due squadre che timidamente, nel passato, hanno provato a contattare Marchisio, ovviamente senza esito. Quel che è certo è che ora il centrocampista potrà valutare con calma qualsiasi offerta che gli si presenterà sul tavolo visto che si possono acquistare gli svincolati anche dopo la fine del mercato.