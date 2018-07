Marchisio allontana le voci d’addio: «Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio è qui» – FOTO

Nelle ultime settimane erano circolate le voci di un possibile addio da parte di Claudio Marchisio alla Juventus, con il giocatore che rischia seriamente di passare un’intera stagione ai margini del nuovo progetto Allegri. Eventualità che non spaventa il Principino, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae durante un allenamento con scritto: «Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio. La vita è una questione di bianco e nero!». Respinte, quindi, al mittente fino a questo momento le richieste da Giappone, Cine e MLS. Marchisio si giocherà le sue carte in bianconero.

Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio!

Life is a matter of Black and White.#MC8 pic.twitter.com/2QVv2ycwUL

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 13, 2018