Nosotti: «Roma non ancora pronta. Contro il Napoli...»

In esclusiva per Calcionews24, Marco Nosotti ha parlato anche dell’attuale situazione della Roma:

ROMA – «Mourinho ha portato all’accettazione di un certo tipo di progettualità. C’è un percorso da fare, facciamolo insieme, ma non siamo pronti ancora adesso e ce lo ha fatto capire. Lo diceva anche all’inizio: questo è un mercato di risposta – diceva – e questo presuppone che ci sarà almeno un’altra stagione per vedere i frutti. Lui ha 12-13 giocatori, gioca con quelli, ha fiducia in quelli, che sono forse i più forti. Vedo una Roma non ridimensionata ma che ha evidenziato lo spartito che sta interpretando. Anche con la Juve ha fatto bene ma 4 tiri nello specchio nel primo, 0 nel secondo. Ha tanta qualità davanti, un po’ meno dietro. Per questo diciamo che Mou è un po’ più avanti nel percorso, no, lui è un po’ diverso forse rispetto a quello che era con il Tottenham, perché certe le cose le può fare, la qualità ce l’ha davanti e va velocemente con la palla là sopra. Vedo una Roma in difficoltà contro il Napoli perché questo Napoli è forte, ha cambiato, ha Anguissa, che ha dato equilibrio, e Osimhen, se l’avessero avuto Gattuso e Ancelotti…Carlo avrebbe vinto lo Scudetto».

