Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, apre la polemica con il ct dell’Italia Roberto Mancini. Ecco le sue parole

Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato in un’intervista a La Repubblica. Le sue parole su Roberto Mancini.

MANCINI – «Abbiamo giocato insieme alla Samp, mi chiamava spesso quando alla Honved

avevo suo figlio Andrea, poi più niente. Nemmeno più una telefonata istituzionale? Mai più sentito».

ITALIA – «No, non tornerei, in Italia non c’è cultura sportiva né pazienza. La federazione ungherese vorrebbe che impostassimo un programma a più lunga scadenza, l’Europeo mi intriga, però sto anche ricevendo offerte interessanti. Ma ho testa solo per i play-off».