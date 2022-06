Marco Rossi: «Euforia palpabile, in Italia non ho mai avuto la possibilità»

Le parole di Marco Rossi dopo la storica vittoria dell’Ungheria sull’Inghilterra in trasferta per 4-0, come la squadra d’oro

Intervistato da Sky Sport, Marco Rossi ha parlato della vittoria dell’Ungheria contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole.

«Innanzitutto è giusto dire che la straordinarietà della cosa è merito dei ragazzi. Vincere in Inghilterra con questo punteggio non avveniva da oltre 60 anni, quando la squadra d’oro vinse 6-3 a Wembley. C’è un euforia palpabile a Budapest. Camminando per strada sentivi la gioia che siamo riusciti a dare a questa gente.

Pagare per allenare? queste sono frasi che vanno contestualizzate, prese così sembra che il mio sia un’accusa al calcio italiano. Ho sempre detto che non ho mai avuto la possibilità di allenare ad alti livelli per problemi caratteriali miei. Le relazioni fanno sì che tu abbia una possibilità.

In Ungheria ho avuto la fortuna di poter allenare ad alti livelli senza conoscenze. Quando al massimo ti salvi in serie C in Italia non vieni notato, perchè la categoria è quella che è. L’Italia è un paese di allenatori, ogni anno ne arrivano in serie A di giovani e bravi. Non c’è spazio per tutti: se vuole vivere di quello ogni tanto bisogna cercare altrove».