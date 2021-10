Marco Rossi: «Io in Serie A? Premier League di un altro pianeta»

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, si è soffermato sul suo futuro: le dichiarazioni

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, si è soffermato sul suo futuro. Le dichiarazioni in esclusiva a calcionews24.com.

«Preferisco lavorare all’estero. Se dovessero arrivare offerte da Francia, Inghilterra, Spagna o Italia, non sceglierei di tornare in patria. La Premier League, con tutto il rispetto per la Serie A, è di un altro pianeta».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CALCIONEWS24 A MARCO ROSSI