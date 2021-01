Maresca distrutto dalla Gazzetta: «Che errore su Arslan! E quella frase infelice…»

La moviola della Gazzetta dello Sport ha distrutto l’operato dell’arbitro Maresca che si prende un 4,5 in pagella

Nettamente bocciato l’operato dell’arbitro Maresca nel contestatissimo match della Dacia Arena tra Udinese e Inter. La Gazzetta dello Sport gli rifila un 4,5 in pagella elencando tutti gli errori del direttore di gara:

«C’è un episodio che pesa più degli altri: è la valutazione del fallo che al 26’ vede Arslan fermare con uno sgambetto in modo scorretto la ripartenza di Lukaku davanti all’arbitro. È un fallo da ammonizione, ma per Maresca è solo punizione. Arslan, già ammonito al 10’ per un fallo su Vidal, sarebbe stato espulso. Una variabile pesante, con oltre un’ora da giocare. Tanto che Arslan, graziato, viene subito sostituito da Gotti. Non convince neanche il giallo a Sensi sul finale per il contrasto con Lasagna che, prima interviene su Barella e poi finisce sull’altro nerazzurro che tocca la maglia dell’avversario mentre va giù. Conte espulso, Oriali espulso. E Maresca, in risposta alle proteste nerazzurre, uscendo dal terreno di gioco si lascia sfuggire un’infelice “Bisogna accettare quando non si vince».