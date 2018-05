Mario Balotelli segna in Nazionale e torna a scaldare il mercato: Napoli e Marsiglia se lo contendono, poi ecco Parma e Roma

Mario Balotelli ha segnato in Nazionale nel giorno del suo ritorno in azzurro (con tanto di dedica a Davide Astori) e inevitabilmente si parla di lui come protagonista del mercato. Il Napoli e il Marsiglia sono le due squadre che lo vogliono di più in questo momento, ma attenzione anche alle alternative, che paiono portare verso la Roma o il Parma. Si era parlato pure di Palermo per lui, ma potrebbe tornare di moda solo se i rosanero vincessero i playoff per tornare in Serie A. Pare che il Marsiglia lo abbia visionato da vicino anche ieri sera a San Gallo durante la sfida con l’Arabia Saudita. Rudi Garcia è un grande fan di Balo e vorrebbe portarlo al Velodrome. La corte dell’OM è piuttosto serrata, ma Balotelli fa gola a molte squadre anche in A.

Balotelli è in scadenza di contratto, entro un mese sarà libero. Nei mesi scorsi era stata paventata la possibilità di dover pagare una sorta di clausola al Nizza per poterlo prendere, ma il contratto parla chiaro e la scadenza è fissata al 30 giugno 2018. Il Napoli è allettato dall’idea di poterlo prendere a parametro zero, pare che Mino Raiola sia già al lavoro per provare a portarlo sotto il Vesuvio, nella città dove è nata sua figlia Pia. Il Napoli è in corsa con il Marsiglia e, per ora, sono le due squadre più vicine a chiudere per Super Mario. La Roma aveva provato a prenderlo qualche settimana fa, ma il nome non scalda l’ambiente: i tifosi non sono entusiasti del suo arrivo e quindi probabilmente non se ne farà di nulla. Attenzione alla sorpresa Parma, perché i ducali pensano in grande per la Serie A e hanno pure le risorse giuste per convincere il giocatore.