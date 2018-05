Diritti tv e governance, assemblea di Lega: oggi il verdetto su Mediapro

Serie A, diritti tv e governance: oggi assemblea di Lega, in arrivo il verdetto sulla questione Mediapro. Giuseppe Marotta e Claudio Lotito eletti consiglieri federali

Assemblea di Lega, oggi il giorno della verità sui diritti tv: verrà infatti risolta la questione Mediapro, tra conferma o rescissione del contratto con gli spagnoli. Qualora venisse stracciato l’accordo, potrebbe partire una trattativa privata con Sky: l’emittente satellitare è intenzionata ad alzare la sua offerta e questo passo in avanti consentirebbe di raccogliere maggiore consenso tra i club di Serie A. Secondo le ultime da Milano, Mediapro avrebbe inviato le nuove garanzie ma ancora non sembra esserci accordo sulla rescissione degli accordi. Ore di fuoco in Lega…

Diritti televisivi ma non solo: all’ordine del giorno dell’assemblea c’è pure la governance, con in programma l’elezione dei consiglieri in quota ai club dopo l’elezione dell’amministratore delegato ad interim Brunelli e del consigliere indipendente Casasco. Pochi minuti fa è giunta la fumata bianca, con l’elezione del presidente della Lazio Claudio Lotito e dell’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta; il numero uno biancoceleste ha raccolto 13 voti su 20, il dirigente bianconero 14 voti. Eletto infine anche anche il consiglio di Lega: Cappellini (Inter), Campoccia (Udinese), Percassi (Atalanta), Fassone (Milan).