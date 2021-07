Mario Rui, idee chiare: «Sto bene al Napoli e voglio restare qui a lungo»

Nell’intervista concessa a “Radio Kiss Kiss”, Mario Rui ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli: ecco cosa ha detto

Mario Rui vuole restare a Napoli. Questo il messaggio che traspare dalla sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Il mio futuro sarà certamente a Napoli. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piace stare dove sono ora, voglio restarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene della squadra».