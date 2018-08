Marlon si presenta: «Spero di diventare il nuovo Thiago Silva»

Il Sassuolo ha accolto il nuovo acquisto Marlon, direttamente dal Barcellona, domani il primo allenamento

Il Sassuolo sta per accogliere Marlon. Il classe ’95 brasiliano è atterrato da poco a Malpensa e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con il club neroverde. Intanto sono arrivate le prime parole del neo acquisto: «Sono felicissimo, ho parlato con Mario Balotelli mi ha detto grandi cose del Sassuolo, me lo ha consigliato. Spero di diventare il nuovo Thiago Silva come dicono: magari! Avevo tante offerte ma il Sassuolo mi ha voluto più di tutti».

Il centrale si trasferirà al Sassuolo a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Marlon era stato acquistato dal Barcellona nel 2016 per 5 milioni di euro dalla Fluminense.