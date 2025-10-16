Marocco Francia U20, succede di tutto! Transalpini sconfitti ai rigori grazie al terzo portiere entrato allo scadere

Clamoroso al Mondiale U20: il Marocco elimina la Francia ai rigori, decisivo il terzo portiere entrato all’ultimo minuto

Sarà Argentina-Marocco la finale del Mondiale Under 20. L’appuntamento è fissato per la notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, con calcio d’inizio all’1:00 ora italiana. La sfida per il terzo posto, invece, vedrà di fronte Colombia e Francia sabato 18 ottobre alle 21:00.

Argentina di misura sulla Colombia

Nella prima semifinale l’Argentina supera la Colombia 1-0 grazie al gol di Silvetti al 72’, su assist di Prestianni. Pochi minuti dopo, al 79’, la Colombia resta in dieci per l’espulsione di Renteria (doppia ammonizione), compromettendo definitivamente le proprie chance di rimonta.

Marocco-Francia: la lotteria dei rigori

L’altra semifinale è stata una vera battaglia. Il Marocco passa in vantaggio al 32’: Zabiri sbaglia dal dischetto colpendo il palo, ma sulla respinta il pallone carambola addosso al portiere francese Olmeta e finisce in rete, trasformandosi in un autogol sfortunato. La Francia reagisce e trova il pari al 59’ con Michal, servito da Dabo.

Il terzo portiere diventa eroe

La partita si trascina fino ai rigori dopo i tempi supplementari. Il Marocco è costretto a cambiare portiere due volte: al 64’ l’infortunato Benchaouch lascia il posto a Gomis, che a sua volta viene sostituito al 125’ da Mesbahi. Una mossa che si rivela decisiva: il terzo portiere para il rigore conclusivo di N’Guessan, regalando ai marocchini la storica qualificazione in finale. Nella serie dagli undici metri si registrano anche due errori: Hamony si fa respingere il tiro da Olmeta, mentre Beyuku colpisce il palo.

