Marocco, scontri tra tifosi e polizia in un’invasione di campo: 160 feriti. I fatti durante una partita di “Coupe du Throne”

Dopo i gravi episodi accaduti in Messico, ora sono i tifosi marocchini a far parlare di sé. Al termine della sconfitta nella “Coppa del Trono” contro il MAS Fez, i tifosi del FAR Rabat hanno invaso in massa il campo nel tentativo di arrivare nel settore ospiti, scatenando una vera e propria guerriglia. Ecco il video.

فيديو… أحداث شغب عنيفة عرفها مركب مولاي عبد الله بالرباط بعد نهاية مقابلة الجيش الملكي والمغرب الفاسي pic.twitter.com/BGH5AlPxv1 — 2M.ma (@2MInteractive) March 13, 2022

La polizia ha arrestato 160 persone, di cui 90 minori, per atti di violenza, possesso di armi, danni e ubriachezza. 103 membri delle forze dell’ordine e 57 tifosi sono rimasti feriti negli scontri.