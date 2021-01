Marotta: «Notizie false per destabilizzare l’Inter ma non è possibile»

Il direttore sportivo dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro l’Udinese

HAKIMI – «Devo dire che nelle ultime settimane sono uscite notizie, a volte vere e a volte sono speculazioni per destabilizzare l’ambiente. Ma questo non è possibile perché la proprietà è credibile, la dirigenza deve garantire stabilità e soprattutto l’Inter ha un patrimonio che sono i valori che porta avanti. Credo che nessuno può mettere in discussione l’orgoglio del club».

MERCATO – «Non ci saranno colpi. Il nostro mercato è già chiuso. Abbiamo un gruppo coeso e abbiamo un grande allenatore. Siamo competivi, eravamo alla ricerca di opportunità ma al momento opportunità non ci sono. Il club inoltre è in una situazione delicata».

AGOUME – «Vecino è tornato in gruppo espero che possa dare il suo apporto. Agoume è un ragazzo del 200 che deve trovare continuità. Può farlo solo in una squadra di provincia. Riportarlo oggi all’Inter e riportarlo allo Spezia sarebbe ingiusto nei loro confronti».