Marsiglia Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Velodrome andrà in scena la sfida di Europa League tra Marsiglia e Atalanta: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Velodrome andrà in scena la sfida di Europa League tra Marsiglia e Atalanta nella semifinale d’andata. I nerazzurri sono arrivati dopo la clamorosa qualificazione ai danni del Liverpool, coronata da un netto 3-0 ad Anfield Road. L’OM invece ha eliminato il Benfica, passando dai rigori nella sfida del ritorno. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

MARSIGLIA (3-5-2): López; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr, Aubameyang. All. Gasset.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Marsiglia Atalanta: orario e dove vederla

Marsiglia Atalanta gara delle ore 21:00 di giovedì 2 maggio, è valida per la semifinale di Europa League. Al Velodrome sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 202 o sul 253 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento.