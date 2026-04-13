Marsiglia, indiscrezione clamorosa: Balerdi lascerà i francesi in estate! Futuro in Serie A? Ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione

Marsiglia, Leonardo Balerdi lascerà il club francese in estate! Ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

Si sta per chiudere un capitolo fondamentale nella storia recente dell’Olympique de Marseille. Come riferito da Footmercato, l’avventura di Leonardo Balerdi in terra transalpina è ormai giunta ai titoli di coda: il difensore argentino si prepara a vivere i suoi ultimi mesi al Vélodrome. Sbarcato in Francia nell’estate del 2020 con la formula del prestito dal Borussia Dortmund, e successivamente acquistato a titolo definitivo per 11 milioni di euro, il centrale è pronto per una nuova prestigiosa sfida.

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Una parabola di sei anni tra alti, bassi e la fascia di capitano

Nel corso della sua lunga esperienza focea, il ventisettenne ha vissuto stagioni molto intense. Spesso pizzicato da una parte della tifoseria per alcuni fisiologici cali di concentrazione, l’ex Dortmund ha però sempre incassato la fiducia incondizionata degli allenatori, collezionando un bottino invidiabile di ben 195 presenze, 6 gol e 3 assist con la maglia dell’OM.

Divenuto il vero veterano dello spogliatoio, Balerdi aveva persino conquistato l’ambita fascia di capitano. Tuttavia, la responsabilità si è rivelata forse eccessiva. Consapevole di questa forte pressione psicologica, il nuovo tecnico Habib Beye ha recentemente optato per una scelta netta, trasferendo i gradi a Pierre-Emile Højbjerg per permettere al difensore di giocare con maggiore libertà mentale, pur continuando a considerarlo un pilastro inamovibile della retroguardia.

L’accordo per la separazione e le sirene della Roma

La strada per il futuro è ormai tracciata. La dirigenza del Marsiglia e l’entourage del giocatore hanno concordato una partenza congiunta al termine dell’attuale stagione, con l’intento di concludere il rapporto in un clima di totale serenità. Legato al club da un contratto valido fino a giugno 2028, l’argentino rappresenta un pezzo pregiato del prossimo calciomercato. Da tempo nel mirino della Roma e la scorsa estate anche della Juventus, il difensore non manca di corteggiatori: diverse squadre di primissima fascia in Europa si sono già attivate per assicurarsi le sue prestazioni.

I Mondiali 2026 e il tesoretto economico per l’OM

L’imminente cessione si preannuncia come un’operazione finanziaria magistrale per la società, che sarà presto presieduta da Stéphane Richard. Il talento cresciuto nel Boca Juniors, con 11 presenze nell’Albiceleste, è infatti in lizza per partecipare ai Mondiali 2026 di questa estate. Un’eventuale vetrina da protagonista agli ordini del CT Lionel Scaloni potrebbe far lievitare ulteriormente il suo valore di mercato, attualmente stimato intorno ai 30 milioni di euro. Un divorzio ormai finalizzato, ma che promette di rivelarsi estremamente redditizio per le casse francesi.