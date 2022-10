Sanchez a Marsiglia per la seconda giovinezza: il cileno sempre più decisivo

Alexis Sanchez sta vivendo la sua seconda giovinezza al Marsiglia, il cileno è sempre più decisivo nello scacchiere di Tudor

La telenovela estiva si è chiusa con la buonuscita da parte dell’Inter per l’attaccante, dove più volte si è sentito messo da parte. «Un leone in gabbia» usava questa espressione dopo il gol decisivo contro la Juventus, ma la concorrenza offensiva non gli permetteva continuità. La decisione dei nerazzurri di scaricarlo per l’ingaggio pesante e la chiamata di Tudor. A Marsiglia il cileno va di corsa, in tutti i sensi. Non solo in campo, ma anche in allenamento. Sanchez sta vivendo la sua seconda giovinezza in Francia e ora è sempre più decisivo. Undici le partita sin qui tra campionato e Coppa con 6 gol realizzati. Trascinatore e leader, il leone è uscito dalla gabbia e ha iniziato ad azzannare le sue prede.